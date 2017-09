Sanciones millonarias deben exigir Extremadura y CLM ante la UE a Renfe/Adif por los retrasos.

De todos es conocido que la Unión Europa impone sanciones por dejar "tirados" a los viajeros a las empresas de transportes, generalmente a las compañías aeronáuticas, ¿Por qué los gobiernos regionales de Extremadura y Castilla la Mancha no piden los mismos derechos para sus ciudadanos? -Vale- Y si no lo hacen los gobiernos regionales ¿Por qué no se crean plataformas ciudadanas para exigir el cumplimiento de su obligación y la imposición de sanciones por su incumplimiento y total abandono de sus obligaciones?

Extraído de "Ferrocarrileros", una fanpage de Facebook: El descontento de los viajeros de Extremadura por la calidad de los servicios que ofrece Renfe Viajeros en las conexiones entre las principales ciudades de esa Comunidad con Madrid no es exclusivo de ellos.

En un punto de Castilla y La Mancha también hay quejas con esos mismos servicios y con otros más específicos, los que relacionan Talavera de la Reina (Toledo) con la capital del Estado. Pese a los esfuerzos de los profesionales de Actren y de Renfe Fabricación y Mantenimiento en Madrid con los automotores diésel que atienden esas relaciones de Media Distancia, la fiabilidad de los trenes 598 y 599 ha descendido a niveles inexplicables para el tiempo de explotación que suma este material, estrenado en los años 2004 y 2009, respectivamente. Por ejemplo, el pasado fin de semana se repitieron las incidencias, como queriendo dar la razón a Enrique Clavero, el Secretario General de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO-Toledo, que en una rueda de Prensa calificó a este material como “desechos ferroviarios”.

Esa cita con la Prensa la organizó el mencionado sindicato para presentar un acto reivindicativo en el que solicitará a las instituciones implicadas que mejoren los servicios ferroviarios entre Talavera y Madrid. Es una convocatoria abierta a todos los ciudadanos de Talavera para el próximo jueves 28 de septiembre en la propia estación talaverana.

Clavero, que además es el presidente del Comité de Empresa de Adif-Toledo, estuvo acompañado por el Secretario General de CCOO-Toledo, José Luis Arroyo, que incidió en que “la situación de estos servicios es escandalosa”. Aparte de las reiteradas incidencias sucedidas en este verano, ambos sindicalistas denuncian que la duración de los viajes entre Talavera y Madrid-Atocha Cercanías (87 minutos el más corto) les hacen poco atractivos y solicitan al alcalde de la ciudad, Jaime Ramos Torres (PP), que se implique en el objetivo de conseguir “inversiones para contar con unos servicios modernos”.