Descarga máquinas virtuales de un sistema Linux para VirtualBox y VMware lista para funcionar

Que la gente abandonará las ciudades para vivir en los pueblos. - 16.4%

Que en los pueblos la robotización se frenará por los humanos - 13.1%

Que a la gente no les gustarán sus vecinos robots. - 3.3%

Que los negocios pequeños sufrirán la carencia de clientes humanos. - 9.8%

Que los humanos achacarán su desgracia a los robots y pasará algo grave. - 19.7%

Que los robots se levantarán contra los humanos y nos exterminarán. - 37.7%

: 61