LinuxParty

Pongamos que tienes una colección de ficheros de música (o video) que quieres abrir aleatoriamente, cansado de ser reproducidos uno tras otro, o una lista predeterminada.

Pues estos ficheros son tu solución, este primer ejemplo es un Script de Linux, al que le hemos incluido un fichero de configuración, para que puedas abrir con tu reproductor multimedia preferido, en este ejemplo, el reproductor es SMPlayer.

Para Linux, "necesitas" instalar kdialog, si no lo tienes instalado.

Necesitas crear el fichero de configuración, que para este ejemplo será el siguiente:(recuerda que a través del script puedes cambiar el reproductor)

Y para aquellos que por desgracia no se puedan liberar de Windows, este fichero de proceso por lotes BAT: