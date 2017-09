¿Por qué cada vez más empresas contratan a personal sin grados?

Un lector anónimo escribe: Según un artículo reciente sobre Fast Company, las empresas de tecnología están buscando contratar a personas sin grados. Del informe: "Durante años, el oleoducto tecnológico ha sido alimentado en su mayoría por las mismas universidades de élite, lo que ha creado un lazo de retroalimentación de talento y un lugar de trabajo ampliamente homogéneo. La industria de la tecnología está tratando de encontrar una manera de atacar sus problemas de homogeneidad cultural y demográfica. Una iniciativa simple es comenzar a reclutar talento de personas fuera de sus redes preferidas. Una forma es extender sus esfuerzos de reclutamiento a las personas que no tienen un grado de cuatro años. Es la forma que tiene la industria de la tecnología ahora de atajar sus problemas de homogeneidad cultural y demográfica.

El gestor de talentos de IBM, Sam Ladah, llama a este tipo de iniciativa un enfoque en "puestos de trabajo de cuello nuevo". La idea, dice, es mirar a los diferentes grupos de solicitantes para encontrar nuevos talentos: "Los consideramos basados ​​en sus habilidades", dice, que no toman en cuenta su formación académica. Un grado de cuatro años, pero han demostrado sus conocimientos técnicos de otras maneras. Algunos tienen certificaciones técnicas, y otros se han inscrito en otros programas de habilidades. Hemos tenido mucho éxito en la contratación de [codificación] bootcamps, dice Ladah. También se busca para encontrar el talento de otras vías educativas. Un programa dio a las personas inscritas o recién graduado de las universidades comunitarias pasantías con la empresa.Al mismo modo, la compañía ha estado tratando de conseguir un pie en las escuelas secundarias mediante el financiamiento de iniciativas para impulsar la informática Programas educativos tanto para el Distrito Escolar Unificado de Oakland como para un programa orientado a la escuela secundaria basado en Arizona llamado Next Generation of Native American Coders. Intel, por ejemplo, invierte en el programa CODE 2040, whic H pretende crear caminos para que jóvenes de minorías subrepresentados ingresen al espacio tecnológico. Asimismo, GitHub se ha asociado con programas de enriquecimiento centrados en la codificación como Operation Code, Hackbright y Code Tenderloin ".