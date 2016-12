LinuxParty

Con la desaparación de RealCrypt, lo mejor que se puede hacer si vas a tener una nueva versión de Linux, es montar el volumen que tenías de RealCrypt, sacar todos los datos, y proceder a crear una carpeta encriptada donde almacenarlos.

Para ello vamos a usar "encfuse", EncFS implementa un sistema de archivos cifrado en el espacio de usuario usando FUSE Lo que quiere decir, que no vamos a necesitar ser "root", como en otros tipo de cifrado. FUSE proporciona un módulo de kernel de Linux que permite que los sistemas de archivos virtuales se escriban en el espacio de usuario. EncFS cifra todos los datos y nombres de archivos en el sistema de archivos y pasa el acceso al sistema de archivos subyacente. Similar a CFS excepto que no usa NFS.

Puede que ya venga instalado por defecto, si no es así, utilice su gestor de paquetes para instalar todos los paquetes necesarios, por ejemplo para busque según su distribución:

En primer lugar usted necesita para crear un nuevo directorio para guardar los datos cifrados.

Ahora lo que necesita para asegurarse de que nadie tendrá acceso a esta carpeta utilizando el siguiente comando:

También, debe crear una carpeta donde se monte el contenido descifrado, al que vamos a llamar PersonalDes

Ahora, copiamos el contenido siguiente a un archivo, al que llamaremos personalfiles.sh

Y después, le daremos permisos de ejecución:

Y procedemos a ejecutar

A continuación, se le pedirá que conteste algunas preguntas. Ya que el mismo va a proceder a hacerlo casi todo.

[javier@javier ~]$ ./personalfiles.sh

fusermount: entry for /home/javier/PersonalDes not found in /etc/mtab

Creando nuevo volumen cifrado.

Por favor, elige una de las siguientes opciones:

pulsa "x" para modo experto de configuracion,

pulsa "p" para modo paranoia pre-configurado,

cualquier otra, o una linea vacia elegira el modo estandar.

?> p