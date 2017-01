LinuxParty

La tecnología de hibernación que aparece en la película 'Passengers', no es tan de ciencia ficción como parece. Ya se trabaja en técnicas de sueño prolongado para largos viajes tripulados.

John Bradford es ingeniero aeroespacial y jefe de operaciones de Spaceworks Enterprises, una empresa que ha recibido financiación de la NASA para investigar una manera de poner a los astronautas en éstasis o hipersueño durante los vuelos espaciales.

En un panel de discusión sobre la película organizado por Sony Pictures, Bradford dijo que la NASA podría estar interesada en colocar seres humanos en un estado de estancamiento vital durante un viaje a Marte de seis a doce meses, un recorte significativo --eso sí-- sobre el viaje de 120 años que se muestra en la película protagonizada por Jennifer Lawrence y Chris Pratt.

En éstasis, los astronautas no consumirían recursos y sería una medida de ahorro. Debido a que los astronautas en estasis no necesitan moverse, podrían no requerir un vehículo de transporte grande. Además, su protección de la radiación espacial sería superior, al mantenerse dentro de un pequeño compartimento con fuerte blindaje, informa Space.com.

Bradford dijo que hay tecnologías existentes en las que Spaceworks está trabajando para la inmovilización prolongada de los astronautas.

"Aprovechamos un proceso que se denomina Control de la Temperatura o hipotermia terapéutica", dijo. "Esto se hace en la actualidad los hospitales para los casos de paro cardíaco y las lesiones cerebrales traumáticas",

El proceso implica la bajada de la temperatura del cuerpo de la persona en alrededor de 10 grados, y esencialmente da tiempo al cuerpo para recuperarse de una lesión traumática, dijo Bradford. En ese estado, el metabolismo del cuerpo humano disminuye "aproximadamente el 70 por ciento" y consume menos oxígeno. Por lo general, esto se hace por sólo unos pocos días, pero en algunos casos se ha llegado a permanecer durante dos semanas "y estamos tratando de extenderla a meses", dijo. Spaceworks aún no ha realizado ensayos humanos de la tecnología, sin embargo.

Bradford señaló que 'Passengers' añade un detalle preciso sobre el estado de hibernación, o estasis: cuando los pasajeros de la película se despiertan, están extremadamente cansados. Bradford explica que en realidad el cuerpo no duerme mientras está en estasis, porque nunca entra en el estado REM que define el sueño profundo; así que cuando la gente se despierta está muy cansada.

Con la hipotermia terapéutica, los pacientes a menudo tardan días en recuperar su fuerza y conciencia, y eso es un problema para los astronautas que viajen a Marte, ya que podrían tener que estar despiertos y alerta en cuestión de horas.

"Si estamos buscando una misión de corta duración a Marte, en la que vamos a estar solamente allí durante 30 días, no se puede pasar unos días o una semana o dos tratando de aclimatarse y estar listo para hacer el trabajo y esas cosas. Así que eso es sin duda un problema", dijo Bradford.

"Nuestra mejor apuesta para poner a la gente hacia abajo en este momento sería, o bien un proceso de extrema hipotermia terapéutica o proceso de congelación combinado con el desarrollo de algún anticongelante celular para prevenir la formación de cristales de hielo que rompan los tejidos. Y ninguna de esas cosas son atractivas para despertarse de ellas, ni el aspecto al despertar sería el de una bella durmiente. Así que la hibernación en esta película es un poco más mágica, sólo porque necesitamos gente que resulte atractiva en esos compartimentos".

Fuente: Europa Press