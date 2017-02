LinuxParty

Entre el sábado y el domingo, le instalé a un chico un Linux, mi elección sobre la distro es lo de menos (lo comentaré luego), tras yo convencerle, y él aceptar, muy importante, le encantó; lo primero que hice fue preguntarle, ¿Tu de Windows, que utilizas? Y hacer un esquema de las aplicaciones alternativas en Linux (que no todas las voy a poner) pero si aquellas aplicaciones que necesitamos todos, y muchas veces no nos damos cuenta...

La elección, fue Fedora pero no la versión de GNOME, sino la de KDE, que a todo el mundo gusta. la otra posible opción era usar Kubuntu (o cualquiera otra aquí no mencionada), Fedora es igualmente efectiva, además viene predeterminada en la instalación una versión de Java de Sun, que te evitas tener que buscar, descargar, instalar y probar (apuntatelo si eliges otra distro), opcionalmente puedes instalar tanto GNOME como KDE -que viene en el DVD, que no ocurre en Ubuntu-, y le puse (por mi propia elección) KDE como gestor de ventanas predeterminado, ya que me parece más elegante y atractivo que GNOME (y la curva de aprendizaje es muy alta),



Me fui al sitio web de rpmfusion, e instalé tanto el repositorio Free como non-Free, es muy sencillo conociendo tu distro que bajas el fichero .rpm que automáticamente instala y configura tu repositorio (sin cambiar nada)





Instale los siguientes paquetes que generalmente, no se instalan con la instalación de KDE, al menos en Fedora, que son los paquetes para tener KDE en Español.

Primeramente abres una Shell (consola), y buscaremos los paquetes de Español pertenecientes para KDE, escribiendo:

yum search spanish | grep kde

Y pongamos que te sale:

Redirecting to '/usr/bin/dnf search spanish' (see 'man yum2dnf')



kde-i18n-Spanish.noarch : Spanish(es) language support for KDE3

kde-l10n-es.noarch : Spanish language support for KDE Applications



(Ahora, como root instalas los paquetes, o bien escribes delante "sudo" )

sudo yum -y install kde-i18n-Spanish.noarch

sudo yum -y install kde-l10n-es.noarch

=======================================

Le instalé Firefox, Opera y, Chrome, como navegadores.

Le instalé el Plugin de Flash.

Que lo instalaremos de la siguiente manera, nos vamos a la web y nos descargamos el repositorio de YUM

cd Descargas

sudo yum -y install adobe-release-x86_64-1.0-1.noarch.rpm

Ahora buscaremos (esto es necesario)

yum search adobe

Como eso nos dará muchos resultados, vamos a discriminar escribiendo:

yum search adobe | grep flash

Y nos saldrá (esto es un ejemplo y puede cambiar)



flash-plugin.x86_64 : Adobe Flash Player NPAPI

flash-player-ppapi.x86_64 : Adobe Flash Player PPAPI 24.0

lpf-flash-plugin.x86_64 : Adobe Flash Player package bootstrap



Instalaremos esos tres paquetes:

sudo yum -y install flash-plugin.x86_64 flash-player-ppapi.x86_64 lpf-flash-plugin.x86_64

Le instalé también SMplayer, como reproductor Multimedia predeterminado.

Le instalé como grabador de discos K3B, que es mejor que Brasero.



(En principio, con esto, el usuario anda ya más contento que unas castañuelas) Evidentemente no mencionaré todo el software que ya viene en la distro, como OpenOffice o LibreOffice, etc, etc...



Le configuré el acceso a Internet, evidentemente que se hace pulsando con el botón derecho del ratón en la barra del escritorio.



Es posible que tengas que crear una cartera "kdewallet" la cual creas sin contraseña, aceptando la entrada en blanco.



Le puse en el Escritorio los típicos iconos que me pidió, Gimp, Opera, Firefox...

Le instalé algunas chorradas como el reloj flotante del KDE, Fases Lunares, etc...

Le bloquee los elementos gráficos del KDE

Es importante, le asocié los ficheros .avi, .mp4 y flv a SMPlayer, y doc, docx, xls y xlsx a Writer y Calc de LibreOffice respectivamente.

Le dije, bienvenido a Luz, bienvenido a Linux

¿Te traerás más amigos a la luz tu también?