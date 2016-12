LinuxParty

Tras la actualización más reciente sobre la distribución Distrowatch -durante los últimos 12 meses, las estadísticas apenas han cambiado y sigue siendo en su mayoría en favor del sistema operativo más conocido que ha existido desde hace mucho tiempo.

Sorprendentemente, más de 170 distribuciones todavía están en la lista de espera; y un buen puñado de ellas, incluso datan de hace cinco años, curiosamente, algunas de esas distribuciones han ganado realmente una atracción razonable. Lo que demuestra que una distribución no es necesariamente mala o indigna si no llega a la lista o no se ha conseguido la aprobación de Distrowatch.

Es importante saber que a pesar de las mejores, como Fedora, Ubuntu, Linux Mint, que siempre estarán ahí y tal vez de forma inamoviblemente, por ahora, no se han de ignorar las distribuciones que vienen y muestran un gran potencial.

Si recuerda la historia de eOS -y si no bien- el sistema operativo apareció hace sólo unos años atrás (2011) y logró llamar la atención de la industria, especialmente porque presentaba algo que era radicalmente diferente a la oferta de la corriente principal.

Pues bien, este no es el caso de muchas nuevas distribuciones, pero si usted ha estado próximo al terreno Linux desde hace un tiempo, será consciente de que la velocidad a la que los desarrolladores están produciendo distribuciones sea ha reducido más o menos a la mitad en comparación con años anteriores

- digo una década o así.

Con la mayoría de las distribuciones liberadas actualmente, tiene una oferta/característica(s) excepcional --o la mayoría a veces-- que hace que se destaque entre la multitud. Tal es el caso de los que se enumeran a continuación.

Es particularmente difícil enumerar las distribuciones a dedo a tener en cuenta en 2016, para ser honesto, todas ellas son grandes y geniales en sus maneras, con detalles para todos y otros que ofrecen características dirigidas a un grupo particular de usuarios - por lo que vamos a actualizar continuamente este artículo, según sea necesario.

1. VeltOS

VeltOS por tecnologías Velt, es un sistema operativo que es el nacimiento de tomar un enfoque bastante inusual para Linux - sobre todo en el sentido de que va a un proyecto comunitario impulsado en su totalidad. Los desarrolladores serán más o menos le permiten decidir qué y qué no le gustaría ver o mejor dicho no ver en el sistema operativo.

VeltOS escritorio

Aplicaciones VeltOS

Esto me gusta llamar una política limpia (si puede) o, más bien, pura FOSS. VeltOS está dando poder a sus usuarios para dar forma a la que opera a lo que ellos quieren que sea, la base de características y todo lo demás es totalmente dependiente de la comunidad.

Va más o menos decidir qué sistema operativo se verá, actuar y sentir como en una plataforma de voto. Se puede crear prácticamente un nuevo sondeo que solicita una característica o pedir uno para ser eliminado. Sea cual sea Velt se perfila para ser está totalmente en sus manos.

Sin embargo, es importante saber que VeltOS es aún muy joven y que sólo había liberado TP1 (vista previa técnica uno) hace tres meses, y como era de esperar, se ganó la atención de la industria. A la luz del hecho de que es posible argumentar que lo que aportan a la mesa no es completamente nuevo (como un buen número de distribuciones a veces toman las sugerencias de sus usuarios, esencialmente para ayudar a mejor el sistema) VOS está destinado exclusivamente a ser construido por usted en el espíritu de código abierto.

VOS es diferente en el sentido de que el usuario es el VisionAir y junto con otros usuarios de la comunidad, hace campaña para qué otra cosa es es posible que desee ver en la próxima versión del sistema operativo.

VOS está basada en Arch Linux en particular debido a su naturaleza ligera y el balanceo de liberación y es especialmente conocido por su versatilidad, sencillez y software de última generación. Arco proporciona su propio software a través del Administrador de paquetes Pacman y debido a su modelo de liberación de rodadura, que siempre va a obtener las últimas actualizaciones de seguridad y paquetes de software.

No se pierda: La instalación de Arch Linux y configuración

Vista previa técnica es esencialmente una versión de prueba para ver donde la comunidad lo tomará de allí TP1 viene con una versión modificada de la Budgie DE del Proyecto Solus con gestor de ventanas ligero para las sesiones de usuario y bienvenida (inicio de sesión) -. Y Numix tematización para la estética.

Un avance rápido hasta diciembre de 2015 y los desarrolladores VOS han recibido numerosos comentarios de su base de usuarios en lo que se refiere TP2 qué características debe venir incluido con.

El equipo se encuentra actualmente trabajando duro y va a escribir una nueva al'a VDE DE (entorno de escritorio Velt) desde cero en Vala y C.

El Co-fundador Stefan Kwiecinski en respuesta a una pregunta, dijo: "No vamos a Budgie que se bifurcan, había un fallo en eso. Una técnica previa buques de una versión modificada de Budgie. En cuanto a la técnica previa Dos, estamos trabajando duro en la construcción de un nuevo entorno de escritorio completamente escrito en Vala y C. Estamos haciendo esto porque los votos de la plataforma de voto no está de acuerdo con gran parte de las futuras versiones existentes / de Budgie ".

VDE será construido con los principios de diseño de material de Google en mente - esencialmente con materiales interfaz gráfica de usuario de Google - y se estrenará con la vista previa técnica 2 de VOS. Nos pusimos en contacto con Stefan y según él, "Si todo va bien, vamos por buen camino para el día 25 de marzo por TP2".

No significa necesariamente que es seguro que veremos TP2 en marzo del próximo año, podría ser anterior o posterior, el equipo de desarrollo VOS es bastante pequeña.

Mientras tanto, si desea dar un giro VeltOS en su estado actual (TP1 con Budgie DE), puede seguir adelante y descargar la imagen, pero asegúrese de que sólo se tratan en un entorno virtual. Recomendamos utilizar VirtualBox para dar una oportunidad.

2. Papyros

Anteriormente QuartzOS entonces QuantumOS, - la idea detrás de Papyros completamente gira en torno a un sistema operativo de material diseñado con una base de Arco.

Papyros menú de aplicaciones

Papyors Red

Michael Spencer, que es el desarrollador principal del proyecto da nacimiento a la idea originalmente a principios del año pasado, después de la cual el desarrollo despegó en noviembre de 2014.

Papyros persiste en la idea de un sistema operativo adecuado para el "humano normal" y los de FOSS mundo por igual.

No se pierda: el usuario basada en Arco de 3 Mejores Distribuciones friendly de 2015

El proyecto se encuentra actualmente en una fase pre-alpha y tiene una barra de progreso en la página web Papyros para realizar un seguimiento del desarrollo e incluso una aplicación para Android que igualmente se actualizará sobre los avances del proyecto.

Papyros está bastante simplificado, entorno de escritorio material diseñado ojos dulces con una base de Arco que pretende dar la facilidad de uso a otro nivel en la tierra Linux. Con carácter progresivo version de Arch, Papyros apoyará actualizaciones atómicas y reversiones - en caso de que algo se rompe - y esto es posible gracias a OsTree.

Por otra parte, Papyros apoyará la integración con todos sus servicios web habituales que incluye Gmail, Bandeja de entrada, y Evernote para mejorar su experiencia de escritorio. Aparte de las características mencionadas anteriormente, el sistema operativo también vendrá con su propio marco de desarrollo de aplicaciones multiplataforma que se basa fuera QtQuick.

Shell de escritorio de Papyros - que en la actualidad se puede probar en una red basada en Arch Linux máquina (código de abajo) - se ha desarrollado en Qt 5 y QML (en la parte superior de la API QtCompositor con el fin de utilizar XWayland) para interfaces altamente pulidos y dinámicas para la GUI material que ellos han estado trabajando en la implementación de todo el sistema operativo y las aplicaciones de las acciones.

Descargar Papyros Shell en Arco

En primer lugar, agregue las siguientes líneas a su /etc/pacman.conf archivo, por encima de los repositorios por defecto:

[Papyros] SigLevel = Nunca Servidor = http://dash.papyros.io/repos/$repo/$arch

Entonces corre

# Pacman -Syu # Pacman -S papyros-shell

Puede probar la cáscara ejecutándolo en una nueva ventana en la parte superior de su escritorio:

papyros de sesiones

La barra de progreso se encuentra actualmente en el 89% y puede disminuir o aumentar dependiendo de los casos nuevos o antiguos que pueden incluir el descubrimiento error o una solicitud para una nueva función.

Lo más importante, el proyecto está avanzando son por el tiempo que se realiza un 100%, la primera alpha estará listo - en la versión 0.1.

Su código es completamente de código abierto y actualmente disponible en GitHub .

Papyros promete mucho más que una simple interfaz de usuario con temas material. El sistema operativo como VeltOS también se dirige a los usuarios informáticos típicos - para proporcionar una experiencia óptima Linux con una base de Arco.

Puede encontrar Papyros en http://papyros.io

3. Korora

Korora es una distro ya establecido que se basó originalmente fuera de Gentoo Linux en 2005 después de lo cual el proyecto volvió a nacer en el año 2010 para ser sede fuera de Fedora - esencialmente como una remezcla con retoques y otras adiciones ingeniosas - para hacer una utilidad directa sin la es necesaria la configuración posterior después de la instalación del sistema - fundamentalmente en determinar si su sistema de trabajo fuera del área.

Korora canela escritorio

Korora está basada en Fedora y es esencialmente diferente en el sentido de que ofrece repositorios de terceros de modo que usted puede conseguir fácilmente las aplicaciones que normalmente no conseguir el sombrero de fieltro sin alguna configuración posterior después de instalar el sistema.

Korora todavía comparte un fuerte vínculo con Fedora como se trata de utilizar los repositorios por defecto de este último por su actualización del sistema central. principal es la meta del sistema operativo es incrementar significativamente la base de usuarios de Fedora mientras que todavía ofrece una gran tecnología - que ha estado trabajando para ellos.

Recientemente se propusieron fusionar su proyecto con el de OzonOS (también basado en Fedora) - que ya no vive en desarrollo activo (esencialmente debido a la insuficiencia de fondos y un pequeño equipo de desarrollo) - en un esfuerzo para mejorar la estética de la operación Korora sistema - lo que atraerá a más usuarios, por supuesto - en especial los jugadores - según el relacionado con la página de la página web ya viejo OzonOS.

Tenemos curiosidad sobre cómo el equipo de desarrollo Korora intención de fusionar OzonOS con la de ellos. No hay ninguna aplicación hasta el momento, pero si estoy en lo cierto, 2016 debe comenzar a ver algunos cambios tienen lugar con Korora.

Korora está actualmente disponible en cinco sabores diferentes, a saber: Gnome, KDE, XFCE, y Mate - que comparten más o menos la misma base que es con cada otra distribución que vienen en múltiples variantes.

También vale la pena señalar que Korora vendrá con soporte de controladores tercer partido porque todos vosotros Nvidia y AMD propietarios de tarjetas gráficas.

A medida que se podría haber esperado, el proyecto es de código abierto y se puede encontrar más información en su página web oficial en https://kororaproject.org y en su cuenta de GitHub.

4. SolusOS

Desde luego, sabemos de Debian, Arch, Ubuntu, Gentoo, y sus respectivos derivados que en conjunto resuenan en más de 300 diferentes distribuciones - la mayoría de los cuales son adecuados para un público en particular - con un buen puñado de pie fuera de la mayoría.

Es probable que su distribución actual se basa fuera de las bases de los padres antes mencionados, pero entonces ¿qué tal algo totalmente nuevo y diferente ?.

El proyecto Solus comenzó originalmente como SolusOS y estaba basada en Debian después de lo cual los desarrolladores rayados hacia fuera y comenzaron una segunda SolusOS (Solus OS 2) - que es al parecer el precursor de todos los trabajos en curso (hasta el nuevo SOS) - que se siendo construido desde cero después de lo cual el proyecto fue cerrado.

SolusOS escritorio

SolusOS vapor

SolusOS Añadir impresora

SolusOS Media Player

Avance rápido hasta febrero de 2014 y EvolveOS nace - compartir más o menos la misma base de código y Visión como la segunda iteración de SolusOS (que fue cerrado).

EvolveOS vio temprana Alfa se acumula a versiones beta después de lo cual el proyecto se encontró algún problema con su nombre y fue renombrado como sistema operativo Solus - esencialmente como las de los primeros lanzamientos, excepto que el SOS - si puede - se encuentra bajo la totalidad de la Solus proyecto "para abarcar todo el trabajo de propiedad / mantenida por el proyecto (y así mitigar las preocupaciones legales)", dijo Ikey - por falta de una mejor manera de decirlo.

En los detalles morbosos! Ikey Doherty (que es el proyecto fundador / director) se ubicó en el SOS con el objetivo principal de la construcción de un sistema operativo desde cero.

SOS cuenta con una nueva DE - Budgie que se basa fuera de Gnome 3 concha y no - en esencia, el entorno de escritorio aprovecha Gnome 3 pila debajo de la campana al tiempo que ofrece un gestor de encargo ventana - Budgie-wm y un panel con el apodo de Budgie-panel que exhibe una nueva barra lateral y otra muy apetitosos y mucho adiciones apreciables a la interfaz de usuario.

El escritorio ha sido re-rewitten acuerdo con Ikey Doherty y se puede ver un video de un par de características ingeniosas que va a venir junto con el día de Navidad.

SOS utiliza el gestor de paquetes PiSi y eopkg en la CLI que por supuesto, es diferente a la apt-get y comandos de pacman que está normalmente acostumbrado. Sin embargo, a encontrar equivalentes entre apt-get y pisi tal como fue anunciado por el desarrollador principal - Ikey Doherty.

Hacer hincapié en que, - nos pusimos en contacto con el desarrollador principal, Ikey - y, según él, "El formato de paquete se .eopkg , y el gestor de paquetes un fork hace alrededor de 3 años a partir de la Pardus Linux" PiSi "gestor de paquetes ( * no * Proyecto Pisi Linux, que se bifurcó Pardus en su totalidad.) ".

La distribución será ver la versión 1.0 el 25 de diciembre y no será, sin duda los principales cambios y mejoras que usted debe mirar hacia adelante en SOS en 2016.

Usted puede dirigirse a la página web para encontrar más información en https://solus-project.com/ .

Ahí lo tienes, esta lista no es completa y exactamente como he dicho anteriormente, estaremos actualizando el artículo como sea necesario. No dude que le deje sugerencias, ideas y comentarios en la sección de comentarios.