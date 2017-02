LinuxParty

1.- Que tenga muchas imágenes y muchos vídeos (Pese a que pese) - 2.9%

2.- Que sea muy elegante, con mucho JavaScript y CSS e imágenes - 5.8%

3.- Que cargue rápido y clara, con la cantidad justa de JS, CSS e imágenes - 41%

4.- Que sea clara y concisa, que pueda llegar al destino rápido, sin florituras - 41.6%

5.- Que sea HTML 1.x, sin JS, ni CSS, ni PHP, ni Ruby, ni "nada de nada". - 1.2%

6.- Que se cargue rápidamente, en un módem de 56 Kb, beep, beeeep - 7.5%

The voting for this poll has ended on: 27 Ene 2017 - 00:00

: 173