¿La innovación de Linux será impulsada por Microsoft?

El vicepresidente de Mobile de Adobe (y un ex abogado de propiedad intelectual) ve "un futuro muy posible en el que Microsoft no sólo acepta una coexistencia pacífica con Linux, sino que lo abraza con entusiasmo como una clave para su futuro", señalando los muchos desarrolladores de kernel de Linux de Microsoft y argumentando que ya está innovando en torno a Linux - especialmente en la nube. Un lector anónimo cita a InfoWorld: Incluso trabajos aparentemente peatonales -como hacer que los contenedores Docker funcionen (también) para Windows, no sólo en Linux- es un gran negocio para las empresas que no quieren que la política de código abierto infeste su TI. ¿O qué tal los contenedores Hyper-V, que se casan con la alta densidad de contenedores al aislamiento de las VM tradicionales? Eso es realmente un gran problema ...

Microsoft ha comenzado a contratar a desarrolladores de kernel de Linux como Matthew Wilcox, Paul Shilovsky, y (a mediados de 2016) Stephen Hemminger ... Microsoft ahora emplea a 12 contribuyentes del kernel de Linux. En cuanto a lo que están haciendo estos ingenieros, el responsable del núcleo de Linux Greg Kroah-Hartman dice: "Microsoft ahora tiene desarrolladores que contribuyen a varias áreas centrales del núcleo (gestión de memoria, estructuras de datos, infraestructura de red), el sistema de archivos CIFS y por supuesto muchos contribuciones para que Linux funcione mejor en sus sistemas Hyper-V ". En resumen, Jim Zemlin, de la Fundación Linux, declara: "Es preciso decir que son un contribuyente central", con la probabilidad de que las contribuciones de Hemminger y de otros puedan sacar a Microsoft del sótano de contribución del núcleo a los niveles superiores.

El artículo concluye que "lMicrosoft, manteniendo su compromiso con Windows, ha hecho los pasos necesarios para no sólo correr en Linux, sino para ayudar a moldear el futuro de Linux"