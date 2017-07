Ya no guardaremos marcadores en: del.icio.us

Al ir a grabar un URL en del.icio.us, me he encontrado un mensaje "Sorry, it's no longer possible to save bookmarks on Delicious. The site has been bought by Pinboard and is running in read-only mode.". Buscando me encuentro que, en efecto, Pinboard ha comprado Del.icio.us en junio y el dueño piensa mantenerlo indefinidamente congelado en carbonita (también en Slashdot). Es la quinta vez que compran el sitio. El precio ha pasado de decenas de millones de dólares que pagó Yahoo a 35.000 que ha pagado Maciej Cegl/owski.

Ya nos asustamos en 2010. A diferencia de Delicious que era gratis, Pinboard cobra unos 11 dólares anuales. Ahora, mientras hojeo los dos MB de HTML que he exportado con miles de enlaces etiquetados que he acumulado en estos años, me pregunto dónde encontraré un servicio de marcadores gratis, cómodo, con etiquetas y garantías de futuro. ¿Has escarmentado en cabeza ajena sobre depender de la nube?