Empresa de Defensa pone un arma en un Dron

Duke Robotics, un contratista militar, ha producido un video de su única y exclusiva herramienta peligrosamente nueva, TIKAD. Es una plataforma de un drone que por ahora se ve bastante básica --+un avión multi-rotor personalizado con un chasis en la parte inferior para mantener lo que parece una ametralladora, un rifle de francotirador o lanzagranadas-- pero lo que sugiere sobre todo, es el futuro de la guerra, que da bastante miedo.

Un cardán en la parte inferior del drone sostiene e arma, y sirve apuntar y disparar remotamente a través de una pad de video remoto. Todo esto es posible con la tecnología actual ya había habido ejemplos de este tipo de tecnología en los últimos años, más recientemente con el proyecto Switchblade. La tecnología es básica --sospecho que DJI o un fabricante similar de drones, que podría construir esto en un fin de semana-- pero es el mercado objetivo y el marketing lo más interesante.

"TIKAD permite a los gobiernos utilizar capacidades completamente nuevas contra grupos terroristas y reducir el número de tropas terrestres desplegadas y, por lo tanto, el número de víctimas", escriben los creadores de TIKAD y actualmente están recaudando fondos para construir más de estos. En resumen, este vídeo viral es esencialmente un esfuerzo de marketing masivo para apoyar el plan de crowdfunding de equidad de la compañía. Después de todo, ¿a quién no le encantaría tener una pistola unida a un dron?

Duke dice que están actualmente en pruebas con el ejército israelí. Dado el estado actual de la tecnología de drones en un producto como este sería peligroso para su uso en situaciones reales, pero con un poco de ingeniería y mejora, podría tener algo que podría lanzar desde una ubicación lejana, pasar a la matanza, y luego regresar de nuevo.

Así que tome TIKAD con un grano de sal. Esta es una estrategia de inversión, no un producto final y, sospecho que si fuera tan fácil meter una pistola en un avión no tripulado tendríamos algo más pequeño que el Predator volando. Sin embargo, si quieres un buen metraje de guerra a la antigua, con aviones teledirigidos volando para destruir a los enemigos de la libertad, no busques más que el video de Duke.

