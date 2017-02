LinuxParty

Vives en una guerra continua contra la tiranía impuesta por el departamento de informática. Esos chavales se creen mas listos que tu y son capaces de prohibirte instalarte el emule en el equipo de trabajo, si por ellos fuese no tendrías permiso ni para respirar. Por eso escribo este documento, con una serie de pautas a seguir para que entre todos ganemos la batalla a esos chavales andrajosos, hagámosles ver quien manda de verdad aquí...

Lo primero que debes saber es que tu nunca jamás tienes la culpa de nada, si alguien la tiene es informática. Si limpias el coche y llueve ese mismo día, llama al teléfono de informática totalmente indignado, pidiendo aclaraciones y una solución rápida y efectiva. Ante todo deja claro lo inútiles que son y lo que piensas de ellos, no guardes esa ira en tu interior, compártelo con tus compañeros.

Actuá siempre con chulería y prepotencia. Cada vez que tengas algún problema (causado por ellos, como siempre) debes gritar en mitad de la oficina y con todas tus fuerzas "Me cago en los cabrones de informática", de esa forma todos tus compañeros sabrán el momento que estas pasando y te apoyarán. Lo mejor, unirse en grupitos y linchar verbalmente a todo el departamento. Llamales de nuevo y habla pausadamente, pero GRITANDO. Sabes que son medio tontos, si no les hablas así no se enteran. Les recuerdas lo miserables que son y que todo es culpa suya, que por ellos llevas 4 horas parado sin poder trabajar. Mientras sigue dándole patadas a la CPU, pero ni se te ocurra poner el cable de alimentación que se ha soltado, eso es su trabajo.



Cualquier problema tuyo es urgente e importante y debe ser tratado lo más rápidamente posible. Sea lo que sea tu debes llamar al teléfono de emergencias y decirles que estás parado. No tienes que dar más datos, ya se encargarán ellos de saber que te pasa para luego arreglarlo. Es como cuando vas al taller y dices "coche roto" y lo dejas ahí, pues con informática lo mismo. Si te dicen que reinicies el equipo no les hagas ni caso, están pasando de ti y no quieren atenderte, es el momento de pasar a la acción. Vete al despacho del jefe y habla de lo indignado que estás y de lo mal que te han tratado.



Busca cualquier forma de instalarte programas en tu ordenador de trabajo e intenta desactivar ese antivirus que dice nosequé cada vez que metes el disco usb. Una vez que copies todos los programas vete a astalavista.box.sk con el explorer y bajate todos los cracks que puedas. Eres todo un pirata incluso tu madre dice que eres un genio de los ordenadores y tienes que demostrarlo. Ya tienes el fotochó, el Maya, el Dreamweaver y el Autocad. No tienes ni puta idea de para que sirven, pero jó, que iconos mas bonitos y que profesional queda. Ahora puedes descansar tranquilo y esperar a que el Windows se muera por las mil barras de explorer que tienes, tantas que ni entran en la pantalla. Es momento de llamar a informática y quejarte por el mal funcionamiento del equipo.



Siempre que tu quieras algo, por muy estúpido que sea, lucha por ello hasta conseguirlo. ¿Quieres enviar un correo electrónico con 200 megas de datos adjuntos? Hazlo! No pidas consejo, no te informes de nada, únicamente adjúntalo y envíalo. Si ves que el outlook tarda mucho es normal, posiblemente los informáticos lo hayan instalado mal. Cuando te vuelva un mensaje de error en ingles les llamas y les preguntas que porque no puedes enviar el correo de 200 megas. Da igual todo lo que te digan, tu estas en tu derecho de hacer lo que te salga de la vaina. Grita y habla con todos los jefes posibles y recuérdales que informática no te da la infraestructura suficiente para poder trabajar con soltura. Una vez que te quiten el limite de los 200 megas lo envías de nuevo. Cuando el receptor del correo te llame insultándote en mil idiomas, le dices que es culpa de informática por no tener los controles necesarios.



Todo esta relacionado con la informática porque todo tiene botones, hasta la taza del baño. Si se va la luz, si huele a quemado, si el aire acondicionado no funciona, si tu compañero se ha cagado y no aguantas la peste... no lo duces, el oscuro y siniestro brazo de informática está detrás de todo. Comienza a pensar un plan para joderles y tomate tu tiempo, tienes ocho horas por delante. Si luego tu jefe te pregunta porque no has terminado el proyecto a tiempo, dices que es culpa de informática y asunto zanjado.



(continuará)



