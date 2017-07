Este servicio es totalmente opcional –Firefox no comparte tu ubicación sin tu permiso y lo hace para darte la máxima privacidad–. Y, como todos los elementos de Firefox, se han creado usando estándares abiertos para facilitar la adopción por desarrolladores web.

Firefox nunca comparte tu ubicación sin tu permiso. Cuando visitas una página que solicita tu ubicación, se te preguntará antes de compartir información con el sitio solicitante o el proveedor externo de servicio.

Por defecto, Firefox usa Google Location Services para determinar tu ubicación enviando:

La dirección IP de tu ordenador.

Información sobre los puntos de acceso inalámbricos cercanos.

Un identificador de cliente aleatorio, que se asigna por Google, que caduca cada 2 semanas.

Para una descripción completa de la información recopilada y usada por Firefox, por favor, lee la Política de privacidad de Firefox (en inglés).

Para desactivar esa característica sigue el siguiente procedimiento: Abres una ventana o una pestaña nueva en Firefox.

En la barra de direcciones escribes about:config y pulsas Enter, Return o lo que creas conveniente para validar la inserción.

Se te abrirá un cuadro de diálogo advirtiéndote que estás entrando en la configuración del Firefox… Tú dile que eres un experto

Se te abrirá la ventana de configuración del Firefox

Verás que debajo de la barra de direcciones ( about:config ) te aparece una linea que pone Filtro..

Escribes en ella geo.enabled.

Justo debajo, a medida que escribes te aparecerá el nombre de la preferencia que estás escribiendo. Una vez que la tengas, verás que en valor pone “true”.

Hacer doble click en esa línea el valor cambiará a “false” y la linea quedará remarcada en “negrita”, y en Estado aparecerá “modificado por el usuario”.

Reiniciar el Firefox .

Hay que entender que los desarrolladores tienen que vivir de algo, por que lo más usual es que los usuarios, hagan uso de las aplicaciones sin pagar ni un chavo si es posible ( si no queda más remedio que apoquinar, se apoquina y a otra cosa, claro ).

Asique si a los usuarios no le sacan una perra, pues de algún sitio habrá que sacar para seguir malviviendo en algunos casos. Y normalmente acuden al mercado publicitario, que son los que manejan el tema del dinero en la Red.

Es como el buzoneo de panfletos publicitarios, nadie los mira, ( dicen todos, pero mienten como bellacos ), y normalmente acaban en el contenedor de reciclado del papel ( pero tambien tienen otras utilidades.

No te quejes de que los de Firefox se han vendido al capitalismo y te venden a la serpiente publicitaria, por que tarde o temprano todos los navegadores harán lo mismo.

Al usuario la aplicación le sale gratis, pero le sacarán toda la información necesaria para hacer “caja” con los gustos y maneras del ínclito.

Google, Facebook, etc.. casi todos hacen negocio con lo mismo. Existe un complento para Firefox que elimina el rastreo de tu navegador en las paginas Web que visitas:

https://addons.mozilla.org/es-es/firefox/addon/ghostery/

PROTECT YOUR PRIVACY Ghostery is built and maintained for users that care about their online privacy, and is engineered with privacy as a primary goal. El uso de Ghostery es anónimo y no requiere registro. The Ghostery no instala cookies en el navegador pero hay que configurarle la privacidad (chrome://ghostery/content/options.html). GhostRank data itslef is anonymous, is NEVER used for advertising targeting purposes, and is only shared in aggregated, non-personal, statistical form.

Una vez instalado el complemento Ghostery debes configurarlo aqui:

chrome://ghostery/content/options.html