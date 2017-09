Desarrollo: Mapas abiertos con el SDK: Mapbox

Todo es 100% personalizable . Desde cualquier color hasta mostrar/ocultar capas en el mapa. Hay una serie de estilos disponibles por defecto (Dark, Light, etc.) pero también tienes la posibilidad de diseñar/crear tus propios estilos por completo a través de la herramienta Mapbox Studio . Recientemente se lanzó Cartogram , que te genera un estilo automáticamente a partir de una imagen. Los estilos se integran en las aplicaciones añadiendo una sola línea de código. Como puedes imaginar, todo ello te permite generar mapas acordes con el branding de tu app y así ofrecer una mejor experiencia a tus usuarios.

No importa para qué plataforma desarrolles porque hay SDKs disponibles para prácticamente todas. Entre las cuales están Android, iOS, Web, Qt, Unity y MacOS. Además, todas las funcionalidades están accesibles desde cada uno de ellos, ya que comparten una misma base.

In-app. Todo ocurre en tu app. No hay necesidad de tener que saltar a otra aplicación para nada (Mapbox no tiene apps para usuarios así que no tiene interés en competir con sus desarrolladores). Esto es especialmente útil si estás desarrollando una app de navegación, ya que, a diferencia de otros SDKs, puedes proveer una experiencia de navegación completa, sin perder a tus usuarios en ningún momento. Otro ejemplo es la posibilidad de guardar mapas offline sin salir de tu app.