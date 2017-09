Las 7 verdades de todo programador

Para nadie es un secreto que la vida de un programador es exageradamente complicada, horarios extensos, errores mínimos que desencadenan desastres gigantes, minuciosas revisiones de códigos, sin embargo, pocas personas valoran este esfuerzo, es por esto que hoy daremos a conocer las 7 realidades de la vida de un programador.

1. Rinden mejor de noche.

No es mentira. No es que se rasquen el ombligo en el día y dejen todo para última hora, simplemente, la noche es el momento idóneo para realizar todas las tareas, hay menos congestión en Internet, además hay menos distracciones, lo que genera un mayor rendimiento.

2. Los clientes siempre quieren pagar menos.

No hay nada más cierto, los clientes quieren que cobren algo mínimo por un trabajo tan minucioso ¡No es justo! Entiendan: ser programador no es fácil y hiere en gran medida que no valoren el trabajo.

3. Que se vaya el Internet es una desgracia.

No solo es una catástrofe para los programadores, es un desastre para muchas personas, sin esta red de intercomunicación muchas veces nos quedamos en el limbo.

4. Crean un círculo de amigos de solo programadores.

Es poco común ver un programador con amigos que estudien algo relacionado con las Ciencias Sociales. ¿Por qué? Porque es genial sentarse a hablar con personas que entiendan términos como: Códigos, Binarios, Bugs, Algoritmos… y una persona que estudie otra carrera difícilmente los entenderá con profundidad. No obstante, no quiere decir que no puedan tener en su círculo de amigos una que otra persona que estudie otra cosa (Muchas veces, solo se ríen al ver la cara de: “No entiendo nada” de este personaje).

5. Aman lo que hacen.

No hay día libre que pasen sin estar cerca de algún aparato tecnológico. Salir sin el PC o sin el celular muchas veces es catastrófico. Aman e idolatran lo que hacen, así eso les saque canas y los envejezca más rápido.

6. Hacer que compile un código es un placer orgásmico.

En el instante mismo en el que el código compila, el programador siente un placer inexplicable, su rostro se convierte y tienen todo un día de felicidad por delante.

7. Muchas veces es estresante tratar con otras personas.

Sí, los programadores tienen que tratar con clientes, y no es tarea sencilla tener que explicarle a esta persona todo el lenguaje técnico. Además, muchas veces deben hacer trabajo grupal, punto que en la gran mayoría de casos es una explosión en la vida de alguien que está acostumbrado a trabajar solo, pues otros desarrolladores pueden estar en desacuerdo con su forma de proceder.