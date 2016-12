LinuxParty

Iba a escribir un artículo sobre cómo hacer una copia de seguridad, pero resulta que ya hay artículos similares en la web, así que decidí, que lo mejor que se podía hacer, era un script para que realizará todo el trabajo por nosotros, él solito, sin tener que hacer nada, sólo editando aquellas cosas que quieres que el script copie o no.

Yo al script lo he llamado "copiacompleta.sh", y tras editarlo, se le asignan los permisos de ejecución:

Bien puedes crearte una carpeta "bin", --si no existe-- en tu propio $HOME creando, copiando o moviendo allí al mismo el fichero, y si lo pierdes, pues vuelves a éste artículo y lo creas nuevamente.