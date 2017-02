LinuxParty

Chloe Bridgewater solo tiene 7 años pero tiene claro en donde quiere trabajar: en Google. Su sueño es poder saber más sobre ordenadores y poder trabajar con robots. Bueno, y también tirarse por un tobogán, sentarse en un puf y conducir un kart, todas ellas actividades que disfrutan los trabajadores de la compañía del buscador en sus modernas oficinas.

Esta niña inglesa quedó maravillada ante las instalaciones de la sede central de Google, que conoció a través de un documental. Le impactó tanto el estilo de vida del que disfrutan los empleados de este gigante de Silicon Valley que agarró un papel y un lápiz y escribió una carta para solicitar trabajo.

“Querido jefe de Google

Mi nombre es Chloe. Cuando sea mayor me gustaría trabajar en Google. También quiero trabajar en una fábrica de chocolate y nadar en los Juegos Olímpicos, yo voy a nadar los sábados y martes. Mi padre dijo que podría sentarme en un puf y conducir karts si tengo un trabajo en Google.

También me gustan los ordenadores y tengo una tablet con juegos. Mi padre me deja jugar a un videojuego en el que muevo un robot de arriba abajo por cuadrados. Él dice que me conviene aprender sobre los ordenadores.

Mi padre dice que me regalará un ordenador un día. Tengo siete años y mis profesores le han dicho a mis padres que soy muy buena en clase y que soy muy buena deletreando, leyendo y haciendo sumas.

Mi padre me dijo que si continúo siendo buena y aprendiendo, un día seré capaz de tener un trabajo en Google. Mi hermana Hollie también es muy inteligente, pero le gustan las muñecas. Tiene cinco años.

Mi papá me dijo que le enviara una solicitud para tener un trabajo en Google. No sé realmente cómo son, pero él me dijo que una carta podría servir. Gracias por leer mi carta. Adiós.

Chloe Bridgewater, siete años”

Lo más sorprendente es que toda la historia se ha hecho conocida porque Sundar Pichai, actual CEO de Google, la ha compartido en su perfil de LinkedIN, junto con la respuesta que ha enviado a la niña. Sí, porque este ejecutivo se ha tomado la molestia de responder a la pequeña:

“Querida Chloe

Muchas gracias por tu carta. Me alegro de que te gusten los ordenadores y los robots, y espero que continúes aprendiendo sobre tecnología. Creo que si sigues trabajando duro y persiguiendo tus sueños, podrás alcanzar todo aquello que te propongas, desde trabajar en Google hasta nadar en los Juegos Olímpicos. Espero recibir tu solicitud de trabajo cuando hayas terminado la escuela.

Sinceramente,

Sundar Pichai

CEO”