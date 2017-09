Google Play Store podría empezar a prohibir aplicaciones

Como desarrollador de Android, debe conocer los términos y condiciones que Google ha impuesto a aquellos que quieren subir sus proyectos a Play Store y evitar que prohíban las aplicaciones creadas por usted.

Términos y condiciones que debe seguir cada desarrollador (trad. auto.) para evitar la prohibición de aplicaciones, la suspensión de cuentas y otras acciones que Google puede tomar para mantener su Play Store libre de aplicaciones malintencionadas que no se llevan bien con sus valores y ética.

Es importante tener esto en cuenta ya que los castigos de Google van desde la prohibición de una aplicación para incluso suspender las cuentas de los desarrolladores, por lo que debe tener mucho cuidado y evitar romper las reglas.

Le haremos un resumen de las principales razones por las que su aplicación podría ser prohibida por Google, para que pueda seguirlas al desarrollar sus proyectos personales.

Las prohibiciones comunes

Android tiene una posición recta contra los temas anti éticos comunes. Existen restricciones en cuanto al contenido sexual explícito, la piratería, la violencia extrema, el acoso, el racismo, la discriminación y sus derivados, que son inmediatamente prohibidos en Google Play.

Si estás creando una aplicación con contenido fuerte, debes calificarla como una aplicación +18 y seguir los procedimientos requeridos por Google.

Tenga cuidado con lo que usted pone en la descripción de su aplicación

La descripción debe hablar de su aplicación, sus características o objetivos principales.

La descripción de la aplicación no tiene que incluir comentarios de los usuarios ni una descripción similar de otras aplicaciones de Google Play. No hace falta decir que no puedes añadir comentarios negativos sobre tu competencia o enlaces que no tengan nada que ver con tu proyecto.

Otro consejo importante es evitar el uso excesivo de palabras clave, que hacen referencia al nombre de su aplicación y sus características. El uso de demasiadas palabras clave podría afectar el compromiso de la aplicación y, finalmente, prohibirlo.

No ofrezca incentivos

Sabemos que querrá encontrar la forma más fácil de obtener descargas, buenas revisiones y aumentar el compromiso de la aplicación. Sin embargo, el uso de métodos no éticos no es una opción para hacer que eso suceda.

Ofrecer cualquier tipo de incentivos para obtener una calificación más alta o comentarios positivos de los usuarios, será una causa inmediata de la prohibición o incluso la cancelación de su cuenta.

Acerca de los anuncios

Al igual que todo el mundo, a Google no le gustan los anuncios engañosos y han creado algunas reglas para evitar ese tipo de anuncios.

La publicidad engañosa, mensajes inadecuados y anuncios de terceros están prohibidos por Google en sus términos y condiciones.

Tienes que utilizar tu ID de Android de la manera correcta, para rentabilizar tu aplicación con anuncios aceptables (no perjudiciales) para los usuarios.

Uso de derechos de autor y marcas comerciales

Las aplicaciones de Android no están exentas del uso correcto de derechos de autor y marcas registradas. Cada archivo multimedia que use debe ser creado por usted o por sus proveedores. En caso de que use algún contenido de otra persona, debe proporcionar el crédito a sus creadores.

Si utiliza archivos con derechos de autor, debe pagar para utilizarlos, para asegurarse de que puede monetizar su proyecto.

En términos generales, esos son los temas principales que debe tener cuidado. Recuerde estar bien informado de todas las condiciones y restricciones para realizar un mejor trabajo al desarrollar aplicaciones de Android.