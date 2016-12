LinuxParty

Ha llegado el día y Microsoft ha portado su software a Linux, con MSSQL Server preview y como ha salido y es compatible con Ubuntu, CentOS, RHEL y Docker container. Vamos a ver la forma de instalar Microsoft SQL Server en versiones de plataformas Linux (CentOS / RHEL 7 y Ubuntu 16.04 LTS). La instalación del software es sencilla, así que vamos a empezar

Como root, escriba este comando para agregar el repositorio de microsoft

curl https://packages.microsoft.com/config/rhel/7/mssql-server.repo > /etc/yum.repos.d/mssql-server.repo

Una vez agregado el repositorio, inicie sesión como usuario no root con derechos de sudo. Lo haré así, usted cambia por su nombre de usuario:

su miki

A continuación instalaremos el MS SQL Server

sudo yum install mssql-server

Después de que el yum haya terminado de instalar el paquete, necesitamos ejecutar el script que es similar al script mysql_secure_install.

sudo /opt/mssql/bin/sqlservr-setup

Complete el mensaje como este:

Si firewalld no está instalado y habilitado de forma predeterminada (en instalación mínima a veces no lo es), permite habilitarlo:

sudo yum install firewalld

Habilitarlo para iniciar en el arranque

sudo systemctl enable firewalld

Iniciarlo para esta sesión

sudo systemctl start firewalld

Y agregar reglas para que el servidor SQL pueda funcionar

sudo firewall-cmd –zone=public –add-port=1433/tcp –permanent

sudo firewall-cmd –reload

Compruebe si el servidor SQL está en ejecución

systemctl status mssql-server

Si está utilizando Ubuntu, aquí es cómo instalarlo. Primero permite entrar en modo superusuario

sudo su

Permite agregar la clave para el repositorio

curl https://packages.microsoft.com/keys/microsoft.asc | apt-key add –

A continuación, agregue el repositorio

curl https://packages.microsoft.com/config/ubuntu/16.04/mssql-server.list > /etc/apt/sources.list.d/mssql-server.list

Y actualice source list

apt update

Después de esto podemos cambiar a usuario no root con su nombre de usuario o al salir

exit

A continuación instalamos el servidor MS SQL siguiendo el comando

miki@ubuntu-1:~$ sudo apt-get install -y mssql-server

Igual que en centos, necesitamos ejecutar el script

sudo /opt/mssql/bin/sqlservr-setup

Y comprueba si se está ejecutando

systemctl status mssql-server

La tercera forma de utilizar Microsoft SQL Server es con la imagen de docker. Si tiene una instalación de trabajo Docker, puede ejecutarla en cualquier distribución Linux. Para obtener instrucciones de cómo instalar ventana acoplable en su distribución, se puede visitar el sitio oficial de docker.

Cuando haya instalado el acoplador, podemos proceder a extraer la imagen de acoplador.

Necesitaremos un directorio para el volumen persistente de la base de datos

Este comando iniciará el contenedor de docker con esta imagen y con /home/miki/mssql como directorio de datos. Cambia esta ruta para tu directorio de datos

Para conectarse al servidor, necesita las herramientas mssql que no forman parte de la instalación del servidor mssql. Aquí es cómo se instala:

Como usuario "super" agregue la clave para el nuevo repositorio (sí, es otro repo, igual no es mssql)

Añadir repositorio

Actualizar lista de fuentes

Inicie sesión como no root

Instalar las herramientas

Como root, ejecute este comando para agregar el repositorio.

Cambiar a usuario normal

Instalar las herramientas

Tanto en CentOS como en Ubuntu, necesitará aceptar EULA mientras la instalación esté en proceso.

Para conectar el servidor de bases de datos, se ejecuta el comando siguiente

Donde YourPassword es la contraseña que introdujo al ejecutar sqlservr-script de instalación. Esto debería darle el prompt mssql

Ahora que hemos hecho con la instalación y hemos accedido al servidor, vamos a usarlo. Por ejemplo, este comando creará el linoxido de la base de datos y le cambiará el uso.

1> CREATE DATABASE linuxparty;

2> GO

1> USE linuxparty;

2> GO

Changed database context to 'linuxparty'.

1>