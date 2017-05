LinuxParty

El mundo está lleno de ideas malas, sin fundamento, imprecisas que se niegan a morir. De un artículo: El filósofo Russell Blackford, profesor de la Universidad de Newcastle en Australia, twitteó sobre este fenómeno a principios de este mes: "El impulso detrás de las malas ideas puede ser enorme --pueden hundirse, pero vuelven a reunir fuerzas, mucho después de recibir críticas devastadoras--". Si alguna vez te has encontrado incapaz de detener los planes idiotas de otra persona una vez que ya estaban en marcha, no estás solo. Si usted es un político que intenta hacer que el congreso vea el sentido o simplemente un gerente tratando de detener un atroz plan de construcción de su propio equipo, simplemente no hay manera infalible de matar tan terrible idea.

Blackford culpa al impulso detrás de las malas ideas sobre los efectos en cascada. Sí, los individuos son propensos a tomar decisiones pobres por razones emocionales o sesgadas (conocidas como "heurísticas cognitivas") y esta irracionalidad es parte del problema. Pero también hay un problema sociológico más amplio, en el que las opiniones de otros (el grupo) tienen una gran influencia en nuestras propias opiniones y puntos de vista. Un consenso cultural --incluso sin evidencia adecuada-- puede formarse con bastante rapidez. Si una persona convence por un segundo, dice Blackford, entonces una tercera persona será mucho más probable que esté de acuerdo con la opinión de la mayoría. Este efecto aumenta exponencialmente con cada persona que está de acuerdo con los demás. "Pronto tenemos un efecto sociológico por el cual todo el mundo está deacuerdo, digamos, que una película es muy buena o muy mala, aunque todo el mundo podría tener la suya su propia" Se sabe que ocurrirá "exactamente lo contrario sólo si algunas voces tempranas han sido diferentes", dice Blackford.