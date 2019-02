El comercio electrónico está obstruyendo las calles de las ciudades con los camiones de entrega

El CityLab del Atlántico describe "un aumento masivo de entregas a viviendas residenciales ... está creando una pesadilla de tráfico". Un lector anónimo cita su informe: Mientras que el tráfico de camiones representa actualmente alrededor del 7% del tráfico urbano en las ciudades estadounidenses, supone un coste desproporcionado de congestión de 28.000 millones de dólares, es decir, alrededor del 17% del gasto total en congestión. Las ciudades, que luchan por mantenerse al día con el diluvio de los conductores de entrega, están viendo su espacio de la acera y calles superadas por los vehículos en doble estacionamiento, por no hablar de la contaminación y ruido producido gracias a un exceso de órdenes de Amazon Prime ... A menudo, Los camiones estacionan en una calle de dos carriles si no hay una zona de carga para hacerlo, pasas el día gruñendo si estás detrás de ellos ... "Las calles no fueron diseñadas para ese tipo de actividad", dice Alison Conway, profesora asistente de Ingeniería civil en el City College de Nueva York.

Scott Kubly, director del Departamento de Transporte de Seattle, dice: "Con el volumen de entregas, la emisión de boletos no es efectiva para nosotros en términos de administración de la calle. UPS y FedEx negociarán un pago único por todos los boletos que reciben. Luchan por cada boleto "... En 2011 en Washington, DC, UPS solo recibió apenas unos tímidos 32.000 boletos. En lugar de adjudicar cada billete, muchas ciudades grandes harán acuerdos o introducirán programas a través de los cuales las empresas de entrega pueden pagar todos los billetes de una sola vez. El artículo señala que las ventas al por menor en línea han crecido un 15% cada año en los Estados Unidos, llamándolo el otro lado del "apocalipsis al por menor" que está matando tiendas de ladrillo y mortero.