El lector de Slashdot, Theodp, comparte algunos pensamientos del arquitecto de la nube con sede en Virginia Forrest Brazeal, quien cree que cambiar de trabajo o de equipo hace que usted, al menos temporalmente, sea un programador peor : "Cuando toma un nuevo trabajo", escribe Brazeal, "todos otra cosa sabrá cosas que usted no sabe. Usted gastará una enorme cantidad de tiempo y energía mental tratando de mantenerse al día. Esto generalmente se denomina 'la curva de aprendizaje'. El supuesto no establecido es que debe agregar nuevos conocimientos en la parte superior de la base de conocimiento existente que trajo de su trabajo anterior para tener éxito en el nuevo entorno.



"Pero eso no es realmente lo que está sucediendo. Después de todo, algunos de sus nuevos compañeros de trabajo nunca han trabajado en ninguna otra compañía. Usted tiene mucha más experiencia que ellos. ¿Por qué son más efectivos que usted ahora? Porque, por el momento, su la experiencia antigua no importa. No solo necesita agregar conocimiento, debe reemplazar un amplio conjunto de experiencias que se volvieron irrelevantes cuando entregó su notificación en el trabajo anterior. Dicho de otra manera: si visualiza su Todo el arco de carrera como una curva de aprendizaje gigante, los lugares donde cambias de trabajo están marcados por interrupciones ".

